Что такое чашушули? Готовим самое вкусное и сочное грузинское блюдо из мяса

Чашушули — это душа Грузии, воплощённая в одном блюде. Это не просто тушёная говядина, а настоящая поэзия, где мясо, томлёное с огромным количеством лука, сочных помидоров и ароматных специй, становится невероятно нежным и насыщенным. Секрет его гениальности — в простоте и правильной последовательности: сначала мясо тушится до мягкости, а уже потом к нему добавляются овощи и целый букет грузинских трав. Аромат, который наполняет кухню во время приготовления, сведёт с ума всех домашних ещё до того, как вы снимите казан с огня. Это блюдо — идеальный способ без лишних хлопот перенестись в солнечную Грузию, не выходя из дома.

Для приготовления вам понадобится: 700 г говядины (лучше мякоть лопатки или вырезки), 400 г репчатого лука, 700 г спелых помидоров, 300 г сладкого болгарского перца, 3 ст.л. томатной пасты и 2 ст.л. растительного масла. Обязательно подготовьте специи и зелень: 3-4 зубчика чеснока, пучок свежей кинзы, по 1 ч.л. хмели-сунели и уцхо-сунели, молотый кориандр, сушёную аджику, соль и чёрный перец по вкусу. Говядину нарежьте небольшими кусочками, а лук — полукольцами или «пёрышками». В разогретом казане или толстостенной кастрюле с маслом обжарьте мясо до румяной корочки. Затем добавьте к мясу весь лук, немного посолите, накройте крышкой и тушите на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким. Если жидкость выкипит раньше, можно подлить немного воды. Пока мясо тушится, очистите помидоры от кожицы, предварительно ошпарив их кипятком, и нарежьте кубиками. Болгарский перец также нарежьте кубиками. Когда мясо будет готово, добавьте к нему болгарский перец и все специи, тушите под крышкой 5-7 минут. Затем добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, перемешайте и тушите ещё 15-20 минут, чтобы соус загустел. В самом конце приготовления всыпьте мелко нарубленную кинзу и измельчённый чеснок, быстро перемешайте, снимите с огня и дайте настояться под крышкой 10-15 минут.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.