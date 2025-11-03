Так индейку готовят в Мексике — с этим маринадом мясо получается особенно сочным

Так индейку готовят в Мексике — с этим маринадом мясо получается особенно сочным

Когда хочется чего-то яркого и необычного, но нет времени на долгую готовку, этот рецепт становится спасением. За 20 минут на столе появляется блюдо с настоящим мексиканским характером.

Для приготовления этой пикантной индейки мне понадобится: стейки из грудки индейки (2 шт., около 500–600 г), свежий лайм (1 шт.), чеснок (2-3 зубчика), зернистая горчица (1 ст. л.), сладкая паприка (1 ч. л.), молотый чили (0,5 ч. л.), сушеный орегано (0,5 ч. л.), оливковое масло (2,5 ст. л.), соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Начинаю с приготовления маринада: из лайма выжимаю сок, чеснок очищаю и пропускаю через пресс или мелко рублю. В подходящей по размеру миске смешиваю сок лайма, чеснок, зернистую горчицу, все специи (паприку, чили, орегано) и оливковое масло. Добавляю соль и перец по вкусу. Стейки индейки промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и слегка отбиваю через пищевую пленку для равномерной толщины. Погружаю мясо в маринад. Накрываю миску пищевой пленкой и оставляю на 30–60 минут (если время позволяет, можно убрать в холодильник на 2–3 часа). Разогреваю сковороду-гриль или обычную сковороду с толстым дном на сильном огне. Выкладываю стейки и обжариваю по 4–5 минут с каждой стороны до появления аппетитной корочки. Важно не пересушить мясо — индейка готовится быстро. Даю мясу отдохнуть 2–3 минуты перед подачей. Подаю с овощным салатом, рисом басмати или завернув в тортильи с гуакамоле.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.