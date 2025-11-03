Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 16:09

Так индейку готовят в Мексике — с этим маринадом мясо получается особенно сочным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то яркого и необычного, но нет времени на долгую готовку, этот рецепт становится спасением. За 20 минут на столе появляется блюдо с настоящим мексиканским характером.

Для приготовления этой пикантной индейки мне понадобится: стейки из грудки индейки (2 шт., около 500–600 г), свежий лайм (1 шт.), чеснок (2-3 зубчика), зернистая горчица (1 ст. л.), сладкая паприка (1 ч. л.), молотый чили (0,5 ч. л.), сушеный орегано (0,5 ч. л.), оливковое масло (2,5 ст. л.), соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Начинаю с приготовления маринада: из лайма выжимаю сок, чеснок очищаю и пропускаю через пресс или мелко рублю. В подходящей по размеру миске смешиваю сок лайма, чеснок, зернистую горчицу, все специи (паприку, чили, орегано) и оливковое масло. Добавляю соль и перец по вкусу. Стейки индейки промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и слегка отбиваю через пищевую пленку для равномерной толщины. Погружаю мясо в маринад. Накрываю миску пищевой пленкой и оставляю на 30–60 минут (если время позволяет, можно убрать в холодильник на 2–3 часа). Разогреваю сковороду-гриль или обычную сковороду с толстым дном на сильном огне. Выкладываю стейки и обжариваю по 4–5 минут с каждой стороны до появления аппетитной корочки. Важно не пересушить мясо — индейка готовится быстро. Даю мясу отдохнуть 2–3 минуты перед подачей. Подаю с овощным салатом, рисом басмати или завернув в тортильи с гуакамоле.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Регионы
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра
Общество
Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра
Об этом рецепте знают единицы. Голландские паннекокены — нежные золотистые блинчики с любимой начинкой
Общество
Об этом рецепте знают единицы. Голландские паннекокены — нежные золотистые блинчики с любимой начинкой
Король грузинской кухни и мой личный фаворит — готовлю классический чакапули: вот секрет нежного мяса
Общество
Король грузинской кухни и мой личный фаворит — готовлю классический чакапули: вот секрет нежного мяса
Появились пугающие кадры с моментом убийства мэра Уруапана
Мир
Появились пугающие кадры с моментом убийства мэра Уруапана
еда
рецепты
мясо
Мексика
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.