03 ноября 2025 в 15:09

Король грузинской кухни и мой личный фаворит — готовлю классический чакапули: вот секрет нежного мяса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо переносит меня в солнечную Грузию с первого аромата. Готовя чакапули, я словно оказываюсь в тбилисском дворике, где воздух напоен запахами свежей зелени и томящегося мяса.

Для приготовления этого аутентичного грузинского блюда мне понадобится: молодая баранина или телятина (1 кг), свежая кинза (200 г), тархун (200 г), зеленый лук (200 г), перец халапеньо (30 г), белое сухое вино (200 г), чеснок (40 г), соус ткемали (100 г), вода (1 л), соль по вкусу.

Начинаю с подготовки ингредиентов: мясо промываю и нарезаю крупными кусками примерно 4×4 см. Всю зелень — кинзу, тархун и зеленый лук — тщательно промываю и мелко рублю острым ножом. Перец халапеньо очищаю от семян и тонко нарезаю, чеснок измельчаю. В кастрюлю с толстым дном выкладываю ингредиенты слоями: сначала мясо, затем смесь зелени, чеснока и перца, сверху поливаю соусом ткемали. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты. Аккуратно заливаю содержимое кастрюли смесью белого вина и воды, слегка посыпаю солью. Накрываю крышкой и довожу до кипения на среднем огне. Как только блюдо закипит, убавляю огонь до минимального и томлю 1,5–2 часа, пока мясо не станет совершенно мягким и нежным. Важно не снимать крышку в процессе приготовления, чтобы сохранить все ароматы. Подаю чакапули горячим в глубоких тарелках с традиционным грузинским хлебом и свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

