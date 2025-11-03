Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 15:00

Оливье больше не делаю. Готовлю яичный салат из 4 ингредиентов. Много белка и никакой возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть салаты, которые исчезают со стола первыми, даже когда рядом стоит черная икра. Этот простой яичный салат — именно такой случай! Всего несколько ингредиентов, а получается невероятно нежно, сытно и по-домашнему уютно. Его можно подать на праздничный стол в изящном кольце, украсив икрой, или просто намазать на хлеб на дачной веранде. Спортсмены ценят его за белок, хозяйки — за простоту, а гости всегда просят добавки. И ведь его так легко разнообразить редисом, авокадо или грибами!

Вам понадобится: куриная грудка, 5 куриных яиц, 1 пучок зеленого лука, 100 г майонеза (лучше домашнего), соль и молотый черный перец по вкусу. Куриную грудку отварите и измельчите. Яйца отварите вкрутую (8–9 минут после закипания), залейте холодной водой и очистите. Мелко порубите яйца ножом или пропустите через яйцерезку — так салат получится нежнее. Зеленый лук тонко нарежьте, оставив несколько перьев для украшения. Соедините курицу, яйца с луком, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Для красивой подачи используйте кулинарное кольцо, украсьте луковыми перьями и икрой. Дайте салату 15 минут настояться в холодильнике — так вкус станет более гармоничным.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
кулинария
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
