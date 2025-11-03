Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 13:01

Тру яблоко и еще пару продуктов — и выходит вкуснейший салат «Яблоневый сад» без мяса и колбасы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тру яблоко и еще пару продуктов — и выходит вкуснейший салат «Яблоневый сад». Это невероятно свежая, хрустящая слоеная закуска, которая станет отличным дополнением ужина или праздничного стола. А готовится эта вкуснота без мяса и колбасы!

Для начала необходимо замариновать лук: смешайте 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом на 15 минут. Теперь можно собирать салат: 1 слой — маринованный лук, 2 слой — тертая сырая морковь, 3 слой — тертое яблоко, 4 слой — тертые вареные яйца, 5 слой — тертый сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться 30 минут в холодильнике.

Вкус получается удивительно сбалансированным: хрустящая морковь и яблоко отлично гармонируют с нежными яйцами и сыром, а маринованный лук добавляет пикантную кислинку. Этот салат особенно хорош как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, а его приготовление не требует больших затрат времени и сил.

Ранее стало известно, как приготовить салат из свеклы и жареного лука: вкуснее и сытнее винегрета.

Читайте также
Об этом рецепте знают единицы. Голландские паннекокены — нежные золотистые блинчики с любимой начинкой
Общество
Об этом рецепте знают единицы. Голландские паннекокены — нежные золотистые блинчики с любимой начинкой
Ленивый сметанник за час. Быстрый и простой торт из обычных продуктов. Никаких сложностей, все очень просто
Общество
Ленивый сметанник за час. Быстрый и простой торт из обычных продуктов. Никаких сложностей, все очень просто
Этот ленивый рецепт всегда спасает наш ужин — сытный и освежающий салат, который готовится одной рукой
Общество
Этот ленивый рецепт всегда спасает наш ужин — сытный и освежающий салат, который готовится одной рукой
Селедка под шубой из СССР — рецепт родом из детства! Просто и вкусно
Семья и жизнь
Селедка под шубой из СССР — рецепт родом из детства! Просто и вкусно
Самый уютный десерт нашей семьи — делюсь рецептом яблочного хлеба, который лучше любого кекса
Общество
Самый уютный десерт нашей семьи — делюсь рецептом яблочного хлеба, который лучше любого кекса
рецепты
салаты
яблоки
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 ноября, фото, видео
Стало известно, на сколько дней ФРГ хватит БПЛА в случае конфликта
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.