Тру яблоко и еще пару продуктов — и выходит вкуснейший салат «Яблоневый сад» без мяса и колбасы

Тру яблоко и еще пару продуктов — и выходит вкуснейший салат «Яблоневый сад». Это невероятно свежая, хрустящая слоеная закуска, которая станет отличным дополнением ужина или праздничного стола. А готовится эта вкуснота без мяса и колбасы!

Для начала необходимо замариновать лук: смешайте 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом на 15 минут. Теперь можно собирать салат: 1 слой — маринованный лук, 2 слой — тертая сырая морковь, 3 слой — тертое яблоко, 4 слой — тертые вареные яйца, 5 слой — тертый сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться 30 минут в холодильнике.

Вкус получается удивительно сбалансированным: хрустящая морковь и яблоко отлично гармонируют с нежными яйцами и сыром, а маринованный лук добавляет пикантную кислинку. Этот салат особенно хорош как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, а его приготовление не требует больших затрат времени и сил.

