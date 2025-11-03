Ленивый сметанник за час. Быстрый и простой торт из обычных продуктов. Никаких сложностей, все очень просто

Знаете тот самый торт, который пахнет детством и бабушкиной кухней? Сметанник — настоящая легенда советской выпечки, и не зря! Этот простой, но такой душевный торт покоряет своей нежностью и тем самым узнаваемым вкусом. Секрет в том, что сметана идет и в тесто, и в крем — поэтому берите для крема самую вкусную, какую найдете, ее качества будут особенно заметны. А тесто получается влажным, немного плотным, но тающим во рту — именно таким, каким и должен быть идеальный домашний торт.

Вам понадобится: 2 яйца, 2 стакана сахара, 50 г сливочного масла, 1,5 стакана муки, 600 г сметаны (400 г для теста, 200 г для крема), 1/4 ч. л. соды, ванилин. Для крема просто взбейте 200 г сметаны с половиной сахара и ванилином. Яйца взбейте с оставшимся сахаром до белой пены, добавьте растопленное масло, сметану, затем муку с содой. Тесто по консистенции будет как густая сметана. Разделите на 2 части, в одну добавьте какао. Выпекайте коржи по очереди в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут. Готовые коржи полностью остудите и промажьте кремом. Дайте торту пропитаться хотя бы 4 часа, а лучше оставьте на ночь в холодильнике.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.