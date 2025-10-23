Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:46

Если дома есть свекла, готовлю этот салат с жареным луком: вкуснее и сытнее винегрета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если дома есть свекла, готовлю этот салат с жареным луком. Он получается вкуснее и сытнее классического винегрета. Салат особенно хорош как самостоятельная закуска или в качестве дополнения к мясным блюдам, а его приготовление занимает не более 20 минут!

Для приготовления понадобится: 2 средние отварные свеклы, 2 соленых огурца, 3 яйца, 1 крупная луковица, 3-4 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета, яйца и свеклу натрите на крупной терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками. Все ингредиенты смешайте в миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике для пропитки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сладковатая свекла идеально сочетается с пикантными солеными огурцами, нежные яйца смягчают вкус, а хрустящий жареный лук добавляет приятную горьковатую нотку и аромат.

Ранее стало известно, как приготовить салат из сырой свеклы и морковки с чесночной заправкой: вкуснее моркови по-корейски.

Дарья Иванова
Д. Иванова
