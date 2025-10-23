Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:15

Мужской винегрет: один ингредиент и особая заправка делают вкус насыщенным и интересным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если мужчины у вас дома упорно отказываются от салатов, пора приготовить «мужской винегрет»! Это обновленная версия классики, где традиционные овощи дополняются охотничьими колбасками, а особая заправка делает вкус насыщенным и интересным. Такой салат точно понравится всей семье и станет хитом обеденного или ужинного стола.

Для приготовления вам понадобятся две вареные свеклы, одна вареная морковь, два вареных картофеля, 200 г охотничьих колбасок, два-три маринованных огурца, одна банка зеленого горошка, зубчик чеснока и свежая зелень по вкусу. Также понадобится три-четыре столовые ложки нерафинированного масла и две чайные ложки зернистой горчицы.

Овощи и колбаски нарежьте кубиками, маринованные огурцы — аналогично. Чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите. В большой миске аккуратно смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, заправьте растительным маслом с горчицей и тщательно перемешайте. Получается сытный, ароматный салат, который мужчины съедают с удовольствием.

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего четыре ингредиента.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
