03 ноября 2025 в 10:09

Этот ленивый рецепт всегда спасает наш ужин — сытный и освежающий салат, который готовится одной рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После работы часто нет сил на сложные блюда. Этот салат выручает постоянно — открыл холодильник, нарезал, заправил, и через 10 минут на столе вкусный и полезный ужин.

Для приготовления этого освежающего салата мне понадобится: свежий зеленый лук (150 г), куриные яйца (2 шт.), сметана 15–20% жирности (150 г), свежий огурец (150 г), соль (1 ч. л., или по вкусу). Для украшения можно использовать веточку укропа или петрушки.

Начинаю с подготовки ингредиентов: яйца тщательно мою, кладу в холодную воду, довожу до кипения и варю 8–9 минут после закипания для состояния вкрутую. Заливаю готовые яйца ледяной водой на несколько минут — так они лучше чистятся. Зеленый лук промываю под проточной водой, обсушиваю бумажным полотенцем и мелко нарезаю острым ножом, используя как белую, так и зеленую части. Молодой сочный огурец мою, при желании очищаю от кожуры (хотя с ней салат получается более хрустящим) и нарезаю тонкой соломкой или полупрозрачными кружочками. Очищенные яйца либо мелко рублю ножом, либо натираю на крупной терке — в зависимости от желаемой текстуры. В просторной салатнице соединяю все подготовленные ингредиенты: зеленый лук, огурцы и яйца. Заправляю свежей прохладной сметаной, посыпаю солью и аккуратно, но тщательно перемешиваю. Даю салату постоять 2–3 минуты, чтобы вкусы соединились, и сразу подаю к столу. Идеально сочетается с отварным молодым картофелем, посыпанным укропом, или как легкий гарнир к мясу.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
салаты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
