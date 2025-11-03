Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 12:25

Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса

Ужин в одной сковороде! Простой рецепт Ужин в одной сковороде! Простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить что-то на ужин, но возиться нет желания? Предлагаем создать целый ужин в одной сковороде. Курица с гарниром и соком лимона — идеальный рецепт. Сочная грудка с ярким цитрусовым ароматом отлично сочетается с любым готовым гарниром, будь то рис, кускус или овощная смесь.

Нарежьте 500 г куриной грудки на крупные куски, посолите, поперчите и обжарьте на 2 ст. л. оливкового масла, пока мясо не подрумянится. Добавьте сок половины лимона и тонко натертую цедру, а также 1 дольку чеснока, измельченную ножом. Влейте 200 мл воды или куриного бульона, накройте крышкой и тушите 10 минут. Вмешайте 200 г готового гарнира и прогрейте еще 5 минут, чтобы все ароматы соединились.

  • Совет: если хотите более насыщенный вкус, можно добавить свежий тимьян или розмарин — они чудесно сочетаются с лимоном и курицей.

  • Калорийность — около 320 ккал; время приготовления — полчаса.

Простой салат «Красное море» — приготовьте по нашему рецепту.

ужины
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
курица
Анастасия Фомина
А. Фомина
