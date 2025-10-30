Простой салат «Красное море» — украшение стола!

Салат «Красное море» — это тот случай, когда минимум усилий дает максимум результата. Яркие оттенки, нежная текстура и свежий вкус делают его таким замечательным. Он красиво смотрится на столе и отлично сочетается с горячими блюдами, особенно с рыбными и мясными.

Возьмите 200 г крабовых палочек и нарежьте их тонкой соломкой — именно нарезка делает салат воздушным. Добавьте к ним 150 г твердого сыра, натертого на крупной терке, он даст мягкость и кремовую основу. Свежий огурец тоже нарежьте соломкой — понадобится один средний весом около 120 г. 1-2 помидора нарежьте таким же образом.

Можно добавить «морской акцент» — 150 г отваренных очищенных креветок. Для сочности положите 2 столовые ложки майонеза, но не переборщите — салат должен остаться легким. Посолите по вкусу, можно добавить щепотку черного перца или каплю лимонного сока для свежести.

Аккуратно перемешайте — не давите, чтобы ингредиенты сохранили форму. Переложите в красивое широкое блюдо или выложите в кулинарное кольцо, чтобы салат держал форму — на праздничном столе это выглядит особенно эффектно.

Перед подачей можно украсить тонкими дольками лимона, веточками укропа или буквально несколькими красными икринками для торжественного блеска.

Совет: чтобы салат получился идеально нежным, используйте охлажденные, а не горячие ингредиенты — так майонез ляжет ровно и легко.

Калорийность — около 165 ккал на 100 г; время приготовления — 15 минут.

10 лучших рецептов вкусного маринованного перца на зиму — читайте на NEWS.ru