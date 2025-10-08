Вся семья будет бежать наперегонки за стол: хачапури с творогом на сковороде — даже новичок справится с рецептом

Если вам надоели однообразные завтраки, приготовьте сытный хачапури на сковороде без духовки. Изысканное блюдо задаст настроение на весь день.

Есть два варианта: на кефире и молоке. Для кефирного возьмите яйцо, 50 мл кефира, 100 г творога, 30 г сыра, муку, разрыхлитель и зелень. Взбейте яйцо, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте до однородности.

Для молочного варианта нужны два яйца, 100 мл молока, 100 г творога, 100 г сыра, рисовая мука, масло и специи. Консистенция теста должна получиться как на оладьи.

Вылейте массу на разогретую сковороду, готовьте под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячим со сметаной. Блюдо получается нежным, сытным и готовится быстрее, чем варится кофе.

