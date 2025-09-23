Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:58

Голубцы с неожиданным осенним акцентом — как приготовить сочное блюдо с тыквой и пекинской капустой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычно голубцы делают с капустой, мясом и рисом, но этот рецепт предлагает новый осенний вариант любимого блюда — с добавлением ароматной тыквы. Благодаря ей вкус становится нежнее, а текстура — более сочной.

Ингредиенты

  • мясной фарш — 500 г
  • рис отварной — 100 г
  • тыква очищенная — 200 г
  • листья пекинской капусты — 10 шт.
  • кетчуп — по вкусу
  • майонез — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • вода кипяченая — 300 мл

Шаг 1. Подготовка тыквы
Натрите мякоть на терке и слегка отожмите, чтобы убрать лишний сок.

Шаг 2. Начинка
Соедините фарш, рис и тыкву в глубокой миске. Добавьте соль и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Подготовка капустных листьев
Отделите листья пекинской капусты и слегка отбейте их, чтобы они стали мягче и удобнее для заворачивания.

Шаг 4. Формирование голубцов
На каждый лист положите начинку и аккуратно заверните рулетом.

Шаг 5. Соус
В отдельной кастрюле смешайте воду с кетчупом и майонезом, доведите до кипения.

Шаг 6. Тушение
Выложите голубцы в соус и тушите около 30 минут на слабом огне.

Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычные блюда и удивить близких неожиданным вкусом. Голубцы с тыквой идеально подойдут для семейного ужина в прохладные осенние дни.

Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычные блюда и удивить близких неожиданным вкусом. Голубцы с тыквой идеально подойдут для семейного ужина в прохладные осенние дни.

Валерия Мартынович
