Голубцы с неожиданным осенним акцентом — как приготовить сочное блюдо с тыквой и пекинской капустой

Обычно голубцы делают с капустой, мясом и рисом, но этот рецепт предлагает новый осенний вариант любимого блюда — с добавлением ароматной тыквы. Благодаря ей вкус становится нежнее, а текстура — более сочной.
Ингредиенты
- мясной фарш — 500 г
- рис отварной — 100 г
- тыква очищенная — 200 г
- листья пекинской капусты — 10 шт.
- кетчуп — по вкусу
- майонез — по вкусу
- соль — по вкусу
- вода кипяченая — 300 мл
Шаг 1. Подготовка тыквы
Натрите мякоть на терке и слегка отожмите, чтобы убрать лишний сок.
Шаг 2. Начинка
Соедините фарш, рис и тыкву в глубокой миске. Добавьте соль и тщательно перемешайте.
Шаг 3. Подготовка капустных листьев
Отделите листья пекинской капусты и слегка отбейте их, чтобы они стали мягче и удобнее для заворачивания.
Шаг 4. Формирование голубцов
На каждый лист положите начинку и аккуратно заверните рулетом.
Шаг 5. Соус
В отдельной кастрюле смешайте воду с кетчупом и майонезом, доведите до кипения.
Шаг 6. Тушение
Выложите голубцы в соус и тушите около 30 минут на слабом огне.
Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычные блюда и удивить близких неожиданным вкусом. Голубцы с тыквой идеально подойдут для семейного ужина в прохладные осенние дни.
