23 сентября 2025 в 18:05

Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов

Виктория Бэкхем Виктория Бэкхем Фото: Isabelle Vautier/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звездные футболисты — завидные женихи, поэтому часто их окружают красивые девушки. Жены игроков знают разницу между пенальти и офсайдом, понимают, как вдохновить своих избранников на отличную игру. Многие девушки сумели успешно построить собственную карьеру.

Антонелла Рокуццо вдохновила нападающего сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионеля Месси на семь «Золотых мячей» и родила ему троих сыновей. Джорджина Родригес работала в магазине Gucci, где познакомилась с форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Сейчас девушка воспитывает пятерых детей, но при этом ей удается поддерживать форму.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» и бывшая участница группы Spice Girls до сих пор остаются одной из самых медийных звездных пар. Ради Марии Кондратюк российский вратарь «Пари-Сен Жермен» Матвей Сафонов развелся с бывшей супругой Анастасией Казачек.

Самые эффектные жены известных футболистов — в галерее NEWS.ru.

Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо
Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо
Фото: Martin Zabala/Xinhua/Global Look Press
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сара Гюндоган и Илкай Гюндоган
Сара Гюндоган и Илкай Гюндоган
Фото: Социальные сети
Тибо Куртуа («Реал Мадрид») с женой Мишель Герциг
Тибо Куртуа («Реал Мадрид») с женой Мишель Герциг
Фото: Hasan Bratic/Global Look Press
Наиль Умяров и Алина Умярова
Наиль Умяров и Алина Умярова
Фото: Социальные сети
Елена Радионова
Елена Радионова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предраг Райкович и Ана Райкович
Предраг Райкович и Ана Райкович
Фото: Социальные сети
Марина Кондратюк
Марина Кондратюк
Фото: Социальные сети
Кристина Семенкова
Кристина Семенкова
Фото: Социальные сети
