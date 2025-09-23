Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов

Звездные футболисты — завидные женихи, поэтому часто их окружают красивые девушки. Жены игроков знают разницу между пенальти и офсайдом, понимают, как вдохновить своих избранников на отличную игру. Многие девушки сумели успешно построить собственную карьеру.

Антонелла Рокуццо вдохновила нападающего сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионеля Месси на семь «Золотых мячей» и родила ему троих сыновей. Джорджина Родригес работала в магазине Gucci, где познакомилась с форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Сейчас девушка воспитывает пятерых детей, но при этом ей удается поддерживать форму.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» и бывшая участница группы Spice Girls до сих пор остаются одной из самых медийных звездных пар. Ради Марии Кондратюк российский вратарь «Пари-Сен Жермен» Матвей Сафонов развелся с бывшей супругой Анастасией Казачек.

Самые эффектные жены известных футболистов — в галерее NEWS.ru.