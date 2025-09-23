Трамп раскритиковал ООН за бездействие при мировых конфликтах

Организация Объединенных Наций бездействует при урегулировании международных кризисов, заявил президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи организации. По его словам, организация не пыталась помогать в разрешении конфликтов, передает пресс-служба Белого дома.

Очень жаль, что мне пришлось заниматься [урегулированием конфликтов] вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок. Все, что я получил от ООН, это не работающие нормально эскалатор и телесуфлер, — заключил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что международная организация ограничивается письмами с резкими формулировками, которые не приводят к реальным действиям. По его мнению, пустые декларации не решают проблем и не предотвращают эскалацию конфликтов.

Ранее Трамп выступил на Генассамблее ООН с речью, которая продлилась 57 минут — вдвое дольше стандартного регламента. В своем выступлении он призвал защищать границы и традиции народов, а также совместно строить «лучший и более процветающий мир».