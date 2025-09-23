Трамп побил рекорд по длительности выступления на ГА ООН Выступление Трампа на трибуне Генассамблеи ООН продлилось 57 минут

Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН продлилось 57 минут, передает РИА Новости. По данным источника, это вдвое больше обычной речи на ГА.

Трамп закончил выступление призывом защищать границы и традиции народов. Также президент США посоветовал вместе строить «лучший и более процветающий мир».

В сессии ГА ООН этого года участвуют делегации 193 государств-участников Организации. При этом каждая страна имеет равное представительство по правилу «одно государство — один голос».

Ранее выступление Трампа на 80-й, юбилейной сессии ГА ООН, началось с технических неполадок. В зале не работал телесуфлер, а глава Белого дома признался, что не против говорить без него. Трамп также пообещал «большие проблемы» тому, кто виноват в неисправности устройства.

Президент США также обвинил ООН в неиспользовании своего потенциала. По мнению политика, структура далека от эффективного решения международных конфликтов. Однако пока, считает Трамп, слова оказались сильнее дел.