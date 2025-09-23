Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 19:11

Нецензурное послание для ВСУ заметили на российском дроне

Российские военные оставили нецензурное послание на дроне для ВСУ, сообщил Telegram-канал «Военное дело». На борту беспилотника есть оскорбление в адрес операторов украинской противовоздушной обороны. Отмечается, что снимок с надписью опубликовали в украинских пабликах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС РФ в ходе операции по удержанию Купянска использовали тактику подземного десанта. При освобождении населенного пункта армия действовала комплексно. В ведомстве добавили, что из 8,6 тыс. зданий под контроль взято 5,6 тыс. За последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли больше 1,8 тыс. военнослужащих и 36 танков.

Пилот бомбардировщика Су-34 между тем сообщил, что в зоне военной спецоперации ускорилась система согласования ударов по объектам ВСУ. По его словам, подтверждение целей теперь проходит быстрее благодаря беспилотникам, которые висят над объектами и передают данные в реальном времени. Это позволяет оперативно уточнять координаты и запускать ракеты без задержек.

