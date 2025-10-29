Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:30

Назван минус высоких ставок по вкладам для экономики

Президент АРБ Тосунян: высокие ставки по вкладам стали тормозом для экономики

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Высокие процентные ставки по вкладам, к которым привыкли россияне в последние годы, сдерживают экономическое развитие страны, сказал в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Деньги, лежащие на депозитах, не работают на развитие реального сектора, пояснил он.

Сейчас мы наблюдаем интересный парадокс: с одной стороны, население привыкло к высоким процентам по вкладам, с другой — такая модель сбережений становится тормозом для экономического развития. Когда деньги в основном лежат на депозитах, они не работают на развитие реального сектора, — уточнил Тосунян.

Эксперт отметил, что после периода высоких ставок в 20–25% предложения ниже 10% кажутся людям неинтересными. Однако, по его словам, важно понимать, что исторически доходность выше 10% является исключительной ситуацией, а не нормой.

Ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, с 17% до 16,5% годовых. В релизе ЦБ отмечает, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. При этом российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

ставки
вклады
банки
ключевая ставка
экономика
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Молодежь устроила перестрелку в поселке Челябинской области
Назван минус высоких ставок по вкладам для экономики
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.