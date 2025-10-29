Назван минус высоких ставок по вкладам для экономики Президент АРБ Тосунян: высокие ставки по вкладам стали тормозом для экономики

Высокие процентные ставки по вкладам, к которым привыкли россияне в последние годы, сдерживают экономическое развитие страны, сказал в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Деньги, лежащие на депозитах, не работают на развитие реального сектора, пояснил он.

Сейчас мы наблюдаем интересный парадокс: с одной стороны, население привыкло к высоким процентам по вкладам, с другой — такая модель сбережений становится тормозом для экономического развития. Когда деньги в основном лежат на депозитах, они не работают на развитие реального сектора, — уточнил Тосунян.

Эксперт отметил, что после периода высоких ставок в 20–25% предложения ниже 10% кажутся людям неинтересными. Однако, по его словам, важно понимать, что исторически доходность выше 10% является исключительной ситуацией, а не нормой.

Ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, с 17% до 16,5% годовых. В релизе ЦБ отмечает, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. При этом российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.