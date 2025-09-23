Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 15:38

ВС России применили тактику подземного десанта при взятии Купянска

Минобороны: ВС РФ использовали тактику подземного десанта при удержании Купянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бойцы ВС РФ в ходе операции по удержанию Купянска использовали тактику подземного десанта, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в ходе освобождения населенного пункта, армия действовала комплексно. Тактика способствовала успеху операции, уточнили в МО.

Соединения и воинские части группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города Купянска, — отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что из 8,6 тыс. зданий под контроль взято 5,6 тыс. За последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли больше 1,8 тыс. военнослужащих и 36 танков. В ведомстве напомнили, что через Купянск проходят пути снабжения противника на восточном берегу Оскола, который стал для ВСУ ключевым пунктом контроля над востоком Харьковской области.

Ранее Минобороны представило кадры с освобождением села Переездное, которое расположено в ДНР. Российская армия проникла в пункты размещения противника, а также развернула триколор в населенном пункте.

