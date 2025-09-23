Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:29

Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР

Минобороны опубликовало видео освобождения ВС России Переездного в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видео с освобождением ВС РФ села Переездное, передает РИА Новости. Населенный пункт расположен на территории ДНР в Бахмутском районе. Согласно данным последней переписи, здесь проживали 854 человека.

На представленном ролике, снятом, предположительно, с дрона, видно, как ВС России бросают снаряд на объект на земле. Также бойцы российской армии проникли в пункты ВСУ и развернули триколор в освобожденном селе.

В Минобороны сообщили, что работу выполнили бойцы Южной группировки войск. Военные продолжают уничтожение противника, который окружен в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.

Ранее в МО раскрыли, как ВС России ответили на теракт украинской стороны с гражданскими объектами в Крыму. По данным ведомства, бойцы нанесли групповой удар по объектам ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 23 сентября дежурные средства ПВО ликвидировали более 60 беспилотников противника в небе над Россией. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись 10 регионов, включая Крым.

Минобороны РФ
ДНР
ВС РФ
СВО
