23 сентября 2025 в 18:52

Пилот Су-34 раскрыл, как удары по ВСУ перевели в турборежим

Пилот Су-34 сообщил об ускорении ударов по ВСУ благодаря беспилотникам

Су-34 Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне специальной военной операции ускорилась система согласования ударов по объектам Вооруженных сил Украины, рассказал пилот бомбардировщика Су-34 в комментарии «Взгляду». По его словам, сейчас подтверждение целей проходит быстрее, так как поддержку обеспечивают беспилотники.

Летчик пояснил, что дроны висят над объектом и передают данные в реальном времени. Это позволяет быстро уточнять координаты и запускать ракеты без задержек. Кроме того, военный отметил роль тактических авиационных групп, в которые входят бомбардировщики и истребители прикрытия. Истребители фиксируют пуски ракет ПВО ВСУ и предупреждают экипажи о возможной угрозе.

Прежде, отметил пилот, процесс согласования занимал больше времени. За этот период цель, замеченная экипажем, могла исчезнуть с радаров — например, самолет успевали укатить в укрытие.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС РФ в ходе операции по удержанию Купянска использовали тактику подземного десанта. При освобождении населенного пункта армия действовала комплексно.

Су-34
атаки
ВС РФ
СВО
ВСУ
удары
