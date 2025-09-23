Названы шансы Батракова покинуть «Локомотив» следующим летом

Следующим летом начнет действовать опция для выкупа Алексея Батракова клубами из Европы, заявил «Чемпионату» агент Владимир Кузьмичев. Он отметил, что на данный момент официальных предложений в «Локомотив» по поводу игрока не поступало.

От тех же саудитов официального оффера в клуб не было. То есть это все посредники. То, что за Алексеем смотрят, наверное, очевидный факт. Следующих летом, во-первых, будет два полноценных сезона, когда он в рамках Премьер-лиги покажет стабильный высокий уровень. И второе, начнет действовать опция, которой европейские клубы могут воспользоваться, — заявил Кузьмичев.

В текущем сезоне 20-летний Батраков забил восемь мячей в девяти турах чемпионата России и делит первое место в гонке бомбардиров с албанцем Мирлиндом Даку из «Рубина».

Ранее бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина сообщила, что разница в возрасте с полузащитником команды Алексеем Батраковым ее не беспокоит. Ее окружение также воспринимает это нормально. Подшибякиной 30 лет, а Батракову 20 лет.