23 сентября 2025 в 18:21

Названы шансы Батракова покинуть «Локомотив» следующим летом

Агент Кузьмичев: летом 2026-го клубы Европы смогут выкупить Батракова

Алексей Батраков Алексей Батраков Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Следующим летом начнет действовать опция для выкупа Алексея Батракова клубами из Европы, заявил «Чемпионату» агент Владимир Кузьмичев. Он отметил, что на данный момент официальных предложений в «Локомотив» по поводу игрока не поступало.

От тех же саудитов официального оффера в клуб не было. То есть это все посредники. То, что за Алексеем смотрят, наверное, очевидный факт. Следующих летом, во-первых, будет два полноценных сезона, когда он в рамках Премьер-лиги покажет стабильный высокий уровень. И второе, начнет действовать опция, которой европейские клубы могут воспользоваться, — заявил Кузьмичев.

В текущем сезоне 20-летний Батраков забил восемь мячей в девяти турах чемпионата России и делит первое место в гонке бомбардиров с албанцем Мирлиндом Даку из «Рубина».

Ранее бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина сообщила, что разница в возрасте с полузащитником команды Алексеем Батраковым ее не беспокоит. Ее окружение также воспринимает это нормально. Подшибякиной 30 лет, а Батракову 20 лет.

