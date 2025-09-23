Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО

Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО ФСИН: нехватка сотрудников в колониях и СИЗО превышает 37%

Некомплект сотрудников ФСИН в целом по России превышает 37%, заявил заместитель директора ведомства Александр Розин на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. По его словам, в ряде регионов ситуация близка к критической, передает ТАСС.

Ситуация с некомплектом в отдельных территориальных органах УИС близка к критической. Мы реально движемся к тому что можем пройти точку невозврата, — подчеркнул Розин.

Глава службы уточнил, что в УФСИН по Тульской области нехватка младшего и среднего начальствующего состава достигает 70%, в ряде регионов — 50%. В среднем по стране некомплект рядового и младшего начальствующего состава составляет 37,8%.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что коррупция во ФСИН может быть одной из причин частых побегов заключенных. Эксперт заявил, что без помощи сотрудников колонии убежать практически невозможно. По его мнению, за деньги в местах лишения свободы можно приобрести практически все, кроме огнестрельного оружия.