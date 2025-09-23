Собянин озвучил сроки начала отопительного сезона в Москве

В Москве 24 сентября начнется включение отопления для подготовки к зимнему сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Тепло в первую очередь будет подаваться на социальные объекты, а затем — в жилые дома.

Уже завтра мы приступаем к включению отопления. В первую очередь тепло подается на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней, — написал Собянин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура пять дней подряд не превысит восьми градусов. Она добавила, что региональные власти могут подать тепло раньше при длительном похолодании.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев заявил, что в России нужно отказаться от единого старта отопительного сезона и перейти к гибкому зональному регулированию. Он отметил, что это позволит в первую очередь подавать тепло в дома с высокой теплопотерей, особенно в старых зданиях.