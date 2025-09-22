Россиянам рассказали, когда начнется отопительный сезон

Отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет превышать восьми градусов, заявила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. При этом, по ее словам, региональные власти имеют право подать тепло и раньше этого срока, если прогнозируется длительное похолодание.

Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми коммунальные службы обязаны включать отопление — при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает восьми градусов. Но региональным органам местного самоуправления дано право принимать решения о более раннем включении, — пояснила Разворотнева.

Она отметила, что ключевыми факторами для раннего включения отопления в домах являются долгосрочный прогноз погоды и техническая готовность инфраструктуры. По ее словам, частые включения и отключения системы теплоснабжения чреваты аварийными ситуациями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От чего зависит досрочная подача тепла в дома? Во-первых, насколько длительное ожидается похолодание. Например, когда были какие-то кратковременные потепления весной батареи не отключали, потому что был долгосрочный прогноз. Включать и выключать эту систему достаточно сложно, это чревато авариями и так далее. Также это может быть связано с готовностью котельных к зиме, закупкой топлива, ремонтом труб. Не везде все ремонты прошли. Но если говорить про Москву, у нас все это делается планово, своевременно, и, естественно, никаких проблем с топливом нет, — резюмировала Разворотнева.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что в России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию. По его словам, в таком случае отопление в первую очередь будут подавать старым домам с высокими теплопотерями.