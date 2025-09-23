Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году

Ламин Ямаль Ламин Ямаль Фото: IMAGO/AUTISSIER JEAN BAPTISTE/Global Look Press

Обладателем награды «Золотой мяч» в следующем году станет футболист «Барселоны» Ламин Ямаль, заявил NEWS.ru бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он отметил, что на этот раз вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле забрал приз заслуженно.

По голам и трофеям у Дембеле сезон был хорош. В следующем году он уже вряд ли выиграет. Ямалю уже вряд ли в дальнейшим кто-то сможет составить конкуренцию. Не потому, что Усман выступит хуже, а потому что Ламин — лучше. Пока таких же величайших, как были Криштиану Роналду и Лионель Месси нет. Постепенно подтягивается Ямаль, а других я пока не вижу. Считаю, что следующим обладателем «Золотого мяча» станет Ламин Ямаль, — заявил Булыкин.

Ранее Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона‑2024/25. Он стал первым игроком за последние 30 лет, который получил эту награду в дебютной номинации. Ранее подобного достижения добился лишь Джордж Веа, который выиграл «Золотой мяч» в 1995 году.

Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Трофей Дембеле вручил легендарный бразилец Роналдиньо, который получил «Золотой мяч» ровно 20 лет назад.

В сезоне 2024/25 28-летний форвард провел 53 матча за «ПСЖ», отметившись 35 забитыми мячами и 16 результативными передачами. С парижским клубом он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

