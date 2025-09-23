«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 02:00

«Золотой мяч — 2025»: итоги, что известно о победителе, список лауреатов

Усман Дембеле Усман Дембеле Фото: IMAGO/MOUNIC ALAIN

В парижском театре Шатле объявили имя обладателя «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира по итогам спортивного сезона. Кто забрал заветную статуэтку, что известно о победителе, кто выиграл в других номинациях?

Кто выиграл «Золотой мяч» в этом году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона‑2024/25. Он стал первым игроком за последние 30 лет, который получил эту награду в дебютной номинации. Ранее подобного достижения добился лишь Джордж Веа, который выиграл «Золотой мяч» в 1995 году.

Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Трофей Дембеле вручил легендарный бразилец Роналдиньо, который получил «Золотой мяч» ровно 20 лет назад.

В сезоне 2024/25 28-летний форвард провел 53 матча за «ПСЖ», отметившись 35 забитыми мячами и 16 результативными передачами. С парижским клубом он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Что известно о карьере Дембеле

Усман Дембеле начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Мадлен», затем продолжил карьеру в «Эврё» (2009–2010) и академии «Ренна» (с 2010 года). В 2014–2017 играл за «Ренн», в 2016–2017 — за дортмундскую «Боруссию», выиграв Кубок Германии в 2017-м. С 2017 по 2023 г. выступал за «Барселону», трижды выиграв чемпионат Испании (2018, 2019, 2023), дважды Кубок Испании (2018, 2021) и дважды Суперкубок Испании (2018, 2023). В 2013–2016 играл за юношеские и молодежные сборные Франции.

1 сентября 2016 года Усман Дембеле впервые вышел в стартовом составе сборной Франции в товарищеском матче против Италии. Французы одержали победу со счетом 3:1. 13 июня 2017 года он забил свой первый гол за национальную команду, поспособствовав победе над Англией в товарищеском матче — 3:2.

В 2018 году Дембеле стал чемпионом мира в составе сборной Франции на турнире в России. В 2022 году он завоевал серебро на чемпионате мира в Катаре.

Кто еще и какие награды получил

В борьбе за «Золотой мяч» в финал вышли партнер Дембеле по команде Витинья, а также футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья и лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Золотой мяч» среди женщин в рекордный третий раз подряд достался Айтане Бонмати из «Барселоны».

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике был признан лучшим тренером, а его команда — клубом года. В женском футболе этот титул достался «Арсеналу», а награду тренера получила Сарина Вигман, приведшая сборную Англии к победе на чемпионате Европы.

Приз имени Льва Яшина получил бывший голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, ныне выступающий за «Манчестер Сити». Женскую награду лучшему вратарю вручили голкиперу «Челси» и сборной Англии Ханне Хэмптон.

Ламин Ямаль и Вики Лопес из «Барселоны» признаны лучшими молодыми футболистами.

