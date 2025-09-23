Стал известен обладатель «Золотого мяча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле стал обладателем престижной награды «Золотой мяч» по итогам прошедшего футбольного сезона. Церемония вручения награды состоялась в парижском театре Шатле.

Награду футболисту вручил легендарный бразилец Роналдиньо. Он сам получал этот трофей в 2005 году.

Второе место в голосовании занял молодой испанский талант Ламин Ямаль из «Барселоны», а третье — португалец Витинья, партнер Дембеле по «ПСЖ». В десятку лучших футболистов сезона также вошли такие звезды, как Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал») и Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).

Среди женщин обладательницей «Золотого мяча» стала испанская футболистка Айтана Бонмати из «Барселоны». Она получает этот приз третий год подряд.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. Награда вручается по итогам голосования журналистов из 100 стран мира. «Золотой мяч» считается самой престижной индивидуальной наградой в мировом футболе.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма удостоен престижной награды — приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу сезона по версии журнала France Football. Награду футболисту вручил его знаменитый соотечественник, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон.