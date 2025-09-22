«Интервидение-2025»
Итальянский голкипер получил приз имени советского вратаря

France Football вручило лучшему вратарю сезона Доннарумме приз Льва Яшина

Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма удостоен престижной награды — приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу сезона по версии журнала France Football. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.

Награду футболисту вручил его знаменитый соотечественник, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. Среди других претендентов на награду были такие известные вратари, как Алиссон, Яссин Буну, Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес.

В прошедшем сезоне Доннарумма в составе «Пари Сен-Жермен» добился значительных успехов, став победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции и Кубка Франции, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. Это уже вторая победа итальянского голкипера в данной номинации — ранее он получал награду в 2021 году.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Он считается лучшим вратарем XX века по версии ФИФА, единственным среди голкиперов обладателем «Золотого мяча» (в 1963 году).

Приз имени Льва Яшина был учрежден в 2019 году и считается одним из самых престижных индивидуальных достижений для футбольных голкиперов. В женской номинации награду получила вратарь сборной Англии Ханна Хэмптон.

Ранее сообщалось, что представители английской футбольной ассоциации выступили с инициативой переименовать престижную вратарскую награду Яшина. Данное предложение прозвучало в кулуарах заседания исполкома УЕФА, которое состоялось 11 сентября в албанской Тиране.

