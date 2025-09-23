Смерть отца, «Оскар», мнение об СВО: где сейчас Юра Борисов

В Сети появилась информация, что актер Юра Борисов потерял отца. Что об этом известно, как живет звезда «Анны Карениной»?

Правда ли, что у Юры Борисова умер отец

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что у номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова умер отец. По данным авторов канала, артист отменил все съемки и экстренно вернулся в Россию.

По сведениям канала, отец Борисова в последние годы тяжело болел. Ему было диагностировано онкологическое заболевание. На днях мужчина скончался в больнице.

Похороны и кремация состоялись в Балашихе 22 сентября. На траурной церемонии присутствовали только ближайшие родственники, отметил SHOT.

В апреле на премьере сериала «Урок» актер Борисов произнес трогательную речь со сцены, в которой говорил о своей семье.

«В таком случае тоже хочу признаться в любви своим маме и папе. Они, к сожалению, не в зале, но, тем не менее, я бы тоже хотел это сделать. И я рад, что вы все являетесь свидетелями этого момента. Мама, папа, я вас люблю! Спасибо!» — сказал актер.

Он также подчеркнул, что по жизни ему помогает любимая женщина Анна Шевчук. Она является не только его женой, но и выполняет функции личного агента.

Что известно о карьере Юры Борисова

В 2018 году Борисов появился на экранах, сыграв вертлявого гопника в фильме «Хрусталь» Дарьи Жук. Эта работа о 1990-х годах принесла ему известность.

С тех пор Борисов стал востребованным актером. Его имя появилось в списке 12 Rising Russian Talents Ready for the Global Stage на сайте Variety. Он снялся более чем в двух десятках фильмов и сериалов.

В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Борисов признавался, что хотел бы принимать участие в зарубежных проектах.

В январе 2025-го Борисов получил номинацию на престижную американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Это стало историческим моментом для российского кинематографа, поскольку актер стал первым из России, удостоенным такой номинации.

Однако получить статуэтку ему не удалось. Борисов был отмечен за образ второстепенного персонажа по имени Игорь.

В июне стало известно, что Борисов сыграет главную роль в романтической драме «Деннис» (Dennis) британского режиссера Эмили Мортимер.

Также Американская академия кинематографических искусств и наук, вручающая премии «Оскар», включила Юру Борисова в список новых приглашенных членов.

Что Юра Борисов говорил о политике, говорил ли об СВО

Борисов ни разу публично не высказывал мнение по поводу СВО. Кроме того, несмотря на свой успех за рубежом, не говорил он и о желании порвать с Россией.

«Несмотря на то, что я хочу работать с разными командами, мне бывает тяжело долго общаться с людьми из других стран. С удивлением обнаруживаю, что через пару-тройку недель тоскую по русским дуракам, разгильдяйству, бессмысленности бытия. <…> Европейский менталитет более гладкий, что ли, упорядоченный и очень материалистичный. У нас какое-то более сложное, бытовое отношение что к смерти, что к жизни. По нему я и начинаю скучать, а вместе с тем — по раздолбайству и неоднозначности», — говорил актер в одном из интервью.

Борисов также заявлял, что говорить с актером о политике — это абсурд.

«Я не собираюсь лезть в политику. Просто это мне неинтересно. <…> Актер не может быть политиком, потому что он *** [тронутый] человек. Он превратит государство в хаос за несколько дней. Те актеры, которые могут вести политическую жизнь, — это в большей степени не актеры, а харизматичные люди, которые могут играть определенные роли», — отмечал артист.

