Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей В Сараево прошло прощание с блогершей Адной Рованин-Омербегович

В Боснии и Герцеговине прошло прощание с 26-летней блогершей и владелицей салона красоты из Сарево Адной Рованин-Омербегович, сообщает Story. Она впала в кому после первой брачной ночи.

Свадьба девушки состоялась 14 сентября. Она оказалась в больнице сразу после торжества. По данным издания, блогер умерла от осложнений после сотрясения мозга. Официальная причина станет известна после вскрытия и экспертизы.

