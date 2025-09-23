Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:58

Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей

В Сараево прошло прощание с блогершей Адной Рованин-Омербегович

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Боснии и Герцеговине прошло прощание с 26-летней блогершей и владелицей салона красоты из Сарево Адной Рованин-Омербегович, сообщает Story. Она впала в кому после первой брачной ночи.

Свадьба девушки состоялась 14 сентября. Она оказалась в больнице сразу после торжества. По данным издания, блогер умерла от осложнений после сотрясения мозга. Официальная причина станет известна после вскрытия и экспертизы.

Ранее скончалась блогер Марина Кузьменко, известная под псевдонимом Маришка Майонезик. Женщина пропагандировала неумеренное потребление вредной еды и активно транслировала свой образ жизни в соцсетях. Ее аудитория составляла более 200 тыс. подписчиков.

До этого российский блогер Диана Коркунова написала, что стала жертвой ограбления в Париже. Девушка поделилась, что не в первый раз сталкивается с воровством во французской столице. Среди украденного — крупная сумма наличных, ювелирные изделия и коллекционные сумки премиум-класса, включая эксклюзивную модель Birkin. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.

Босния и Герцеговина
блогеры
прощания
смерти
