Скончался исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

Уолли Уорнинг Уолли Уорнинг Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/Global Look Press

Известный арубский музыкант Эвальд «Уолли» Уорнинг, автор международного хита No Monkey, скончался утром в пятницу, 19 сентября, в Мюнхене, сообщили на официальном сайте артиста. В заявлении выражается глубокая скорбь по поводу утраты.

Мы бесконечно благодарны за все, что ты нам дал: любовь, надежду, уверенность и веру и, конечно же, твою прекрасную музыку, которая будет жить вечно. Мы любим тебя и очень скучаем по тебе, — сказано в сообщении.

Музыкант ушел из жизни за месяц до начала нового гастрольного тура, запланированного на октябрь. Уорнинг, чья дискография включает около двадцати альбомов и более десяти синглов, переехал с Арубы в Нидерланды в 17 лет, а около 1990 года обосновался в Германии, где и прожил последние годы.

Ранее в Тегеране умер музыкант Джамшид Азизхани, автор множества песен. Ему было 68 лет. Смерть наступила в четверг, 11 сентября, в больнице из-за стремительно развившейся болезни.

Также в возрасте 70 лет скончался основатель известной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб. Его коллега и сооснователь коллектива Нил Артур выразил соболезнования.

