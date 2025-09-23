Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 20:34

Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий

Чадов рассчитывает довести дело до банкротства компании продюсера Боева

Алексей Чадов Алексей Чадов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Алексей Чадов рассказал, что после апелляционного суда по делу вокруг фильма «За Палыча!» рассчитывает добиться банкротства компании «Викинг СТ». Согласно данным из открытых источников, ею владеет Ирина Боева, супруга продюсера Максима Боевого, у которого артист отсудил 74 млн рублей за неоплаченный сценарий. Он также выразил надежду на победу в суде, передает корреспондент NEWS.ru с премьеры комедии «(Не)искусственный интеллект».

Сейчас у нас апелляционный суд, в октябре, на котором, надеюсь, что мы победим. И дальше будем проводить мероприятие по банкротству компании. Посмотрим, — сказал Чадов.

Конфликт возник вокруг фильма «За Палыча!», который уже вышел в прокат. Чадов, выступавший в проекте как сценарист, утверждал, что так и не получил положенного гонорара. Изначально Боев сам обратился в суд с требованием расторгнуть договор, обвиняя актера в недостаточном привлечении инвестиций. Суд обязал продюсера выплатить Чадову 61 млн рублей основного долга и дополнительно 13 млн рублей в качестве неустойки.

