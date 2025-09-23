Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 20:01

Военэксперт назвал единственный способ пресечь теракты ВСУ в России

Военэксперт Храмчихин: пресечь теракты ВСУ может только победа России в СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия может пресечь атаки ВСУ на свое гражданское население, добившись победы в СВО, сказал в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его мнению, это единственный способ обезопасить территорию РФ.

Атакам можно положить конец, разгромив противника и приняв его капитуляцию. Иных методов не существует. Надо масштабно и планомерно уничтожать врага везде и всюду, пока Киев не капитулирует, — сказал аналитик.

Он раскрыл две причины, по которым ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам в России. По его мнению, украинские власти понимают, что Запад смотрит на эти атаки сквозь пальцы, и намерены запугать с их помощью российских граждан.

Во-первых, в Киеве понимают, что никакого одергивания со стороны Запада за такие атаки не последует. Во-вторых, украинские власти надеются запугать российское население до такой степени, чтобы оно начало требовать прекращения СВО, — объяснил Храмчихин.

Эксперт назвал эту идею Киева абсурдной. Однако он уверен, что власти Украины действительно верят в возможность ее реализовать.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли групповой удар по позициям организаторов атаки на крымский Форос. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, под обстрел попали пункты дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ.

