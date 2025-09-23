Жителю Татарстана грозит срок за растление шестилетнего мальчика Житель Татарстана пойдет под суд за надругательство над шестилетним мальчиком

В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним мальчиком. Ребенок много лет молчал о случившемся, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В 2017 году обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика и скрылся, — говорится в сообщении ведомства.

О случившемся пострадавший рассказал родственникам только в 2024 году. Несмотря на восьмилетний срок, прошедший с момента преступления, следователям удалось найти подозреваемого и собрать достаточную доказательную базу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Он подкараулил ребенка вечером 14 сентября возле дома на Озерной улице.

До этого к 12 годам колонии строгого режима приговорили жителя Сочи, который неоднократно растлевал девушек-подростков в съемной квартире. Установлено, что мужчина также склонял одну из несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.