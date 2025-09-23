Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС Грузия не примет участие в заседании глав МИД Евросоюза

Грузия отказалась от участия в предстоящем 20 октября в Люксембурге заседании глав МИД стран Европейского союза, сообщили в пресс-службе МИД страны. Причиной стало то, что приглашение для Тбилиси было направлено на уровне посла, а не министра иностранных дел.

Согласно заявлению Грузии, такое решение обусловлено значимостью обсуждаемых вопросов и той ролью, которую страна играет в региональном сотрудничестве. В ведомстве назвали подобный подход со стороны Европейской службы внешних связей недопустимым и необоснованным, указав, что он демонстрирует «несерьезное отношение институтов ЕС» и игнорирование как геополитических, так и географических реалий.

В заявлении также подчеркивается, что данное решение ЕС расценено как попытка поощрения внутренней политической спекуляции в Грузии. При этом МИД выразил надежду, что большинство стран-членов Евросоюза не разделяют подобного подхода и ценят партнерство с государством.

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что прибалтийские страны пытаются вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией. По его словам, Латвия, Литва и Эстония используют санкции против Тбилиси как инструмент давления, пытаясь таким образом уменьшить угрозы для себя.