Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 20:30

Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС

Грузия не примет участие в заседании глав МИД Евросоюза

Фото: europarl.europa.eu

Грузия отказалась от участия в предстоящем 20 октября в Люксембурге заседании глав МИД стран Европейского союза, сообщили в пресс-службе МИД страны. Причиной стало то, что приглашение для Тбилиси было направлено на уровне посла, а не министра иностранных дел.

Согласно заявлению Грузии, такое решение обусловлено значимостью обсуждаемых вопросов и той ролью, которую страна играет в региональном сотрудничестве. В ведомстве назвали подобный подход со стороны Европейской службы внешних связей недопустимым и необоснованным, указав, что он демонстрирует «несерьезное отношение институтов ЕС» и игнорирование как геополитических, так и географических реалий.

В заявлении также подчеркивается, что данное решение ЕС расценено как попытка поощрения внутренней политической спекуляции в Грузии. При этом МИД выразил надежду, что большинство стран-членов Евросоюза не разделяют подобного подхода и ценят партнерство с государством.

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что прибалтийские страны пытаются вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией. По его словам, Латвия, Литва и Эстония используют санкции против Тбилиси как инструмент давления, пытаясь таким образом уменьшить угрозы для себя.

Евросоюз
Грузия
МИД
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
ВСУ перемалывают в мясорубке: ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября
В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей
Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы
Финансовая подушка безопасности: сколько денег надо накопить и где их взять
В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ
«Сердцу не прикажешь»: Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар
«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет
Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
Военэксперт объяснил, как РФ выследила организаторов атаки на Форос
Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа
Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий
Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС
В Рязанской области педофила лишили российского гражданства
Диетолог назвала самые бесполезные «здоровые» продукты
Стало известно, почему третья жена Градского смогла получить его наследство
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.