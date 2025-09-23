Российские военные продолжают наступление на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября, скоро ли ВС РФ начнут штурмовать Чугуев и Изюм, где ВСУ перемалывают в мясорубке?

Ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября

По информации экс-депутата Рады Олега Царева, на Запорожском участке ВС РФ ведут бои в садах на южной окраине Приморского, продвигаются по Степногорску, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.

«На Угледарском направлении ВС РФ, не сбавляя темпов, наступают из Ольговского и Новоивановки. По данным с мест, до Успеновки осталось 1,5 км, установлен контроль над дорогой на Новогригоровку. Есть успехи в направлении Новогригоровки и Полтавки — взяты под контроль укрепрайоны ВСУ площадью почти 2 км. Идет зачистка лесов в районе Калиновского, продвигаются на севере и на западе от Берёзового, зачищают „карман“ южнее села. Севернее идут позиционные бои на восточной окраине Ивановки, наши форсировали речку Соленая и продвинулись на 2 км. На Покровском фронте идут тяжелые встречные бои. По данным с мест, наши бойцы ночью отбили атаку ВСУ на село Затышок. Атакуют в сторону Дорожного. На севере от Покровска, в районе Новоторецкого, ВСУ смогли расширить зону контроля на 1 км», — пишет Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ продолжают перемалывать в мясорубке и на Константиновском направлении: там ВС РФ установили контроль над дачами на восточных подступах к Константиновке, на юге от города ведут бои в Плещеевке, на востоке — продвигаются в районе Предтечино, отметил Царев.

«На Северском участке армия России пробивается к Северску как с юга, так и с севера. В 6 км к югу от города российские штурмовики на 3-м км продвинулись вдоль реки Бахмутовка и выбили врага из Переездного. Наша артиллерия выжигает вражеские позиции между Звановкой и Выемкой. На севере от Северска наши военные продвинулись юго-западнее Серебрянки и заняли шахту № 6. Выше по фронту наши части приближаются к Дроновке, сражаются в северо-восточной части Ямполя. Кроме этого, пробиваются в Ямпольском лесу», — указывает политик.

По его данным, на Краснолиманском направлении ВС РФ сражаются в западной и северной части Заречного, установили контроль над северной частью Новоселовки.

«На Купянском направлении линия фронта существенно не изменилась. По данным Минобороны, в Купянске наши войска контролируют более 5000 зданий из более чем 8000. Сообщается, что на севере и западе города заблокирована крупная группировка противника. На южной стороне Купянска наши войска стараются окружить украинских военных из отряда „Фрайкор“ и „Российского добровольческого корпуса“ (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Потенциальный контроль над Купянском позволит ВС РФ наступать вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу нашим войскам, наступающим с севера», — пишет политик.

В Сети с радостью встретили эту информацию, отмечая, что «русскому Харькову — быть».

На западном участке Харьковского фронта ВС РФ продвигаются в районе Синельниково, ВС РФ пробиваются к району городского вокзала, выбивая ВСУ из зданий бывшего учебно-промышленного комбината; на востоке участка идут бои в районе Меловое — Хатнее, отметил Царев.

«В Сумском приграничье ситуация остаётся напряженной. Наши чуть продвинулись в районе Варачино. Четвертый месяц идет противостояние за Юнаковку, превратившуюся в руины. Наши десантники вытесняют врага с позиций на крайних улицах села. Противник кидает резервы в бои за село, по данным с мест — в их числе колумбийские наемники», — указывает источник.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

