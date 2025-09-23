В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ Посольство России: данные о нарушении границ Норвегии не подтвердились

Заявления властей Норвегии о нарушении воздушных границ страны Россией не подтверждаются данными российской системы контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ. В дипмиссии отметили, что информация от норвежской стороны была принята к сведению, но фактических доказательств представлено не было.

Подтверждаем, что МИД Норвегии передавал информацию по упомянутым инцидентам, к которой мы отнеслись со всей серьезностью. Однако сведения, озвученные норвежской стороной, данными российских средств объективного контроля не подтвердились, — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что курс НАТО на активизацию военной деятельности в Арктике лишь усиливает напряженность и создает риски дальнейшей эскалации. По их словам, ответственность за это несут страны — члены альянса, в том числе Норвегия.

