В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России

В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России МВД: в России нет ограничений на использование праворульных автомобилей

В МВД России нет каких-либо инициатив, направленных на введение ограничений для праворульных автомобилей, заявила представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, министерство выступает категорически против запретов на эксплуатацию таких транспортных средств и не разрабатывает соответствующих нормативных правовых актов.

Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идет, — сказала Волк.

Волк привела статистику, согласно которой в 2024 году на долю праворульных машин пришлось около 12% от общего числа погибших в ДТП. При этом в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения предусмотрено изучение особенностей таких автомобилей для разработки конкретных мер помощи.

Речь идет об оценке рисков, связанных с расположением органов управления и настройками световых приборов. Планируется проведение просветительской работы с водителями, улучшение качества их подготовки, а также адаптация дорожной инфраструктуры.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с инициативой поэтапной замены автомобилей с правым рулем в России. По его мнению, при этом необходимо внедрять меры государственной поддержки для владельцев таких транспортных средств.