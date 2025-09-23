Названы сроки возобновления работы бывшего завода Toyota в Петербурге Бывший завод Toyota в Петербурге может возобновить работу до конца 2025 года

Бывший завод Toyota в Петербурге может возобновить работу до конца 2025 года, заявил ТАСС председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, в перезапуске предприятия участвуют компании «Газпром» и КамАЗ.

Пока известно, что в течение года его должны перезапустить, — сказал Ситов.

Ранее сообщалось, что на производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране. По информации источника, производственный процесс был организован в сжатые сроки.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) планирует приступить к первым этапам сборки нового автомобиля «Волга» весной 2026 года. Заявление было сделано в рамках освещения хода реализации проекта по возрождению легендарного отечественного бренда. Возрождение модели «Волга» является значимым событием для российского автопрома, оно ориентировано на обновление модельного ряда отечественных легковых автомобилей.