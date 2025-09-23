Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:43

Молдавия оправдалась за запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

ТАСС: «Иван Васильевич меняет профессию» ошибочно запретили в Молдавии

Рекламный плакат из коллекции музея ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» Рекламный плакат из коллекции музея ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Молдавии показ советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был ошибочно запрещен к показу одним из кабельных каналов, сообщает Совет по аудиовизуальному контенту страны. Там уточнили, что ни одно государственное учреждение не выступало за запрет киноленты, передает ТАСС.

Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент, — сказано в сообщении.

Ранее руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович заявил, что посещающим РФ молдаванам надо дарить диски с кинофильмами режиссера Леонида Гайдая. По его словам, в ответ на запрет в республике комедии «Иван Васильевич меняет профессию» вместо симметричных запретительных мер стоит использовать методы просвещения и своеобразного «троллинга».

Между тем помощник президента России Владимир Мединский в ответ на инициативу Кишинева об остановке трансляции в республике комедии заявил, что молдавские власти «царя запретили». Он подчеркнул, что обычно старается не обращать внимания на всякие глупости, но этот случай совершенно особый.

Молдавия
запреты
кино
Леонид Гайдай
