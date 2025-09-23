Скорая и трактор столкнулись на Кронштадском бульваре в Москве

На Кронштадтском бульваре в Москве произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и трактора коммунальных служб. Троих человек сейчас осматривают медики, сообщает РИА Новости.

Произошел розлив топлива на площади пять квадратных метров, зажатых и возгорания нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легковушка влетела в автобусную остановку на улице Матвеевской на западе Москвы. По словам очевидцев, за рулем была женщина, она не пострадала.

До этого в Иркутске 15-летний школьник, за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением и врезался в препятствие. От удара удара машина перевернулась, начата проверка.

Перед этим в Химках Московской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля, который перевернулся после столкновения. Авария произошла на Ленинградском шоссе, по предварительным данным, пожилой водитель врезался в столб. Его тело из машины достали очевидцы.