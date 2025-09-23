ДТП с перевернувшейся легковушкой привело к гибели пенсионера в Подмосковье

ДТП с перевернувшейся легковушкой привело к гибели пенсионера в Подмосковье

В Химках Московской области произошло смертельное ДТП, в ходе которого перевернулась легковушка, пишет 360.ru со ссылкой на источник. Погибшим оказался пенсионер.

Смертельное ДТП произошло на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, пожилой мужчина за рулем легковушки врезался в столб.

От удара машина перевернулась на крышу. К месту аварии сбежались очевидцы. Они достали из автомобиля тело погибшего.

Ранее в Сети появились кадры ДТП, в котором перевернулась машина скорой помощи. По предварительным данным, в результате аварии три человека получили травмы.

До этого в Куйбышевском районе Новосибирской области 62-летняя пассажирка кроссовера Kia Sportage чудом выжила после ДТП с опрокидыванием. 67-летний водитель иномарки погиб от полученных травм.