«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:52

ДТП с перевернувшейся легковушкой привело к гибели пенсионера в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Химках Московской области произошло смертельное ДТП, в ходе которого перевернулась легковушка, пишет 360.ru со ссылкой на источник. Погибшим оказался пенсионер.

Смертельное ДТП произошло на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, пожилой мужчина за рулем легковушки врезался в столб.

От удара машина перевернулась на крышу. К месту аварии сбежались очевидцы. Они достали из автомобиля тело погибшего.

Ранее в Сети появились кадры ДТП, в котором перевернулась машина скорой помощи. По предварительным данным, в результате аварии три человека получили травмы.

До этого в Куйбышевском районе Новосибирской области 62-летняя пассажирка кроссовера Kia Sportage чудом выжила после ДТП с опрокидыванием. 67-летний водитель иномарки погиб от полученных травм.

ДТП
пенсионеры
аварии
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Турция готовит США одно предложение по Boeing и Lockheed Martin
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос
В АвтоВАЗе ответили на фейки о Lada Aura
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.