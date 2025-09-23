Машина влетела в автобусную остановку в Москве

На западе Москвы легковушка влетела в автобусную остановку, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Матвеевская.

Причина аварии и пострадавшие в данный момент все еще устанавливаются. В свою очередь экстренные службы уже едут на место происшествия.

Ранее в Иркутске 15-летний школьник, находившийся за рулем легкового автомобиля, стал виновником серьезного дорожно-транспортного происшествия. Подросток двигался по улице Баррикад, не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате удара машина перевернулась. По факту аварии начата проверка.

До этого в Химках Московской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля, который перевернулся после столкновения. Погибшим оказался пенсионер. Авария произошла на Ленинградском шоссе — по предварительным данным, пожилой водитель врезался в столб, после чего машина опрокинулась на крышу.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге водитель иномарки, сбивший мотоциклиста, избежал уголовной ответственности. Мужчина выплатил пострадавшему значительную денежную компенсацию, что позволило урегулировать вопрос без возбуждения уголовного дела.