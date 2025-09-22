В России могут принять меры в отношении праворульных авто Сенатор Кутепов заявил о необходимости поэтапной замены машин с правым рулем

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с инициативой поэтапной замены автомобилей с правым рулем в России, передает РИА Новости. По его мнению, при этом необходимо внедрять меры государственной поддержки для владельцев таких транспортных средств.

В письме к первому вице-премьеру Денису Мантурову сенатор отметил, что целесообразно стимулировать переход на более безопасные автомобили, отказавшись от машин с правым расположением руля. При этом важным условием является постепенный и системный подход к введению подобных ограничений, который должен сопровождаться субсидиями и другими формами поддержки для граждан, решивших обновить свой автопарк.

Кроме того, Кутепов подчеркнул, что новые транспортные средства должны иметь надежное обеспечение запасными частями и хорошо развитую сервисную сеть, чтобы облегчить их эксплуатацию. Он предложил поручить Министерству промышленности и торговли разработать комплекс мер, направленных на плавный переход к более безопасному транспорту.

Ранее МВД России официально опровергло информацию о возможном запрете праворульных автомобилей. Как сообщила в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк, слухи о включении такого запрета в Стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года не соответствуют действительности.