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29 июля 2025 в 18:50

МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей

МВД: в России не планируют запрещать машины с правым рулем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МВД России официально опровергло информацию о возможном запрете праворульных автомобилей. Как сообщила в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк, слухи о включении такого запрета в Стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года не соответствуют действительности.

В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности, — подчеркнула Волк.

По ее словам, вместо запретов в ведомстве планируют сосредоточиться на просветительской работе с владельцами таких автомобилей. Особое внимание будет уделено адаптации дорожной инфраструктуры под особенности транспортных средств с правым рулем.

По данным журналистов, проект стратегии якобы рассматривает возможность пересмотра правил допуска праворульных машин к участию в дорожном движении. Однако, как теперь уточняет МВД, речь идет лишь об оценке рисков, а не о введении запретительных мер.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду», Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения, предложенный МВД РФ, грубо нарушает права миллионов людей. Он напомнил, что инициатива, в частности, предусматривает «совершенствование механизмов определения пригодности» лиц старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении. Парламентарий считает неубедительным аргументом в пользу ограничений рост числа ДТП по вине возрастных водителей, который за семь лет увеличился на четверть.

Россия
МВД
автомобили
Ирина Волк
запреты
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