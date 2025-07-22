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22 июля 2025 в 18:18

В ГД возмутились из-за планов МВД уменьшить число пожилых людей на дорогах

Миронов раскритиковал проект по повышению безопасности дорожного движения в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года, предложенный МВД РФ, грубо нарушает права миллионов людей, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов. Он напомнил, что инициатива, в частности, предусматривает «совершенствование механизмов определения пригодности» лиц старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении.

Милицейские генералы, одобрившие эту «передовую» идею, явно уверены, что ее реализация их не коснется: во-первых, есть служебные авто, а когда они сами за рулем, какой-же инспектор усомнится в «пригодности» такого водителя. А то, что они грубо нарушают права миллионов людей, им как бы невдомек, — сказал Миронов.

Парламентарий считает неубедительным аргументом в пользу ограничений рост числа ДТП по вине возрастных водителей, который за семь лет увеличился на четверть. Он отметил, что в РФ растет доля возрастных водителей, что отражается на статистике аварий.

На дорожную безопасность негативно влияет резкое старение автопарка, что напрямую касается автовладельцев за 60, у которых как правило нет возможности покупать новые машины. Но это обстоятельство никак не относится к «пригодности к дорожному движению» самих водителей, — сказал лидер СРЗП.

Миронов также напомнил авторам инициативы о повышении пенсионного возраста. По его словам, «до 65 лет работать можно, а садиться за руль, выходит, нельзя».

И как быть с тем, что ВОЗ, а вслед за ним наш Минздрав утверждают, что молодость теперь заканчивается аж в 44, что сейчас люди чувствуют себя на 10 лет моложе. А раз так, то не надо валять дурака и устраивать на дорогах сегрегацию по возрастному признаку, — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что с 18 июля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие новые размеры штрафов для водителей за нарушения правил дорожного движения. Изменения внесены согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным федеральному закону.

Россия
Сергей Миронов
водители
МВД
пожилые люди
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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