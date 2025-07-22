В ГД возмутились из-за планов МВД уменьшить число пожилых людей на дорогах

Проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года, предложенный МВД РФ, грубо нарушает права миллионов людей, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов. Он напомнил, что инициатива, в частности, предусматривает «совершенствование механизмов определения пригодности» лиц старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении.

Милицейские генералы, одобрившие эту «передовую» идею, явно уверены, что ее реализация их не коснется: во-первых, есть служебные авто, а когда они сами за рулем, какой-же инспектор усомнится в «пригодности» такого водителя. А то, что они грубо нарушают права миллионов людей, им как бы невдомек, — сказал Миронов.

Парламентарий считает неубедительным аргументом в пользу ограничений рост числа ДТП по вине возрастных водителей, который за семь лет увеличился на четверть. Он отметил, что в РФ растет доля возрастных водителей, что отражается на статистике аварий.

На дорожную безопасность негативно влияет резкое старение автопарка, что напрямую касается автовладельцев за 60, у которых как правило нет возможности покупать новые машины. Но это обстоятельство никак не относится к «пригодности к дорожному движению» самих водителей, — сказал лидер СРЗП.

Миронов также напомнил авторам инициативы о повышении пенсионного возраста. По его словам, «до 65 лет работать можно, а садиться за руль, выходит, нельзя».

И как быть с тем, что ВОЗ, а вслед за ним наш Минздрав утверждают, что молодость теперь заканчивается аж в 44, что сейчас люди чувствуют себя на 10 лет моложе. А раз так, то не надо валять дурака и устраивать на дорогах сегрегацию по возрастному признаку, — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что с 18 июля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие новые размеры штрафов для водителей за нарушения правил дорожного движения. Изменения внесены согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным федеральному закону.