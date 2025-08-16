Закатываем не истерики, а банки: огурцы на зиму с хреном и смородиной

Достали домашние заготовки по старым рецептам? Тогда заглядывайте на NEWS.ru. Мы рассказываем, как приготовить хрустящие огурцы по-новому. Добавляем хрен и смородину! Подробности — в материале.

Ингредиенты на две литровые банки: мелкие огурчики — 500–600 г, мед — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, укропчик, листья хрена, листочки смородины — по 4 шт., горошки перца — 7 шт., чили — сколько душа пожелает. Маринад для огурцов готовим из воды — 1 л, соли — 1,5 ст. л., сахарного песка — 2,5 ст. л., уксуса 9% — 60 мл.

Хрустящие огурцы на зиму в банках делают так: замачиваем их на 1–2 часа, обрезаем кончики. Наши банки, конечно, должны пройти специальную процедуру, чтобы стать стерильными. В них с заботой укладываем специи и главный ингредиент. В кипящую воду добавляем все, что необходимо для маринада.

В каждую банку добавьте мед, залейте маринадом, закатайте. Переверните, укутайте до остывания. Фишка: мед придает мягкую сладость, а листья хрена — хруст. Отлично сочетается с мясом! Огурцы на зиму готовы! Родные и друзья будут в шоке от вкуса (в хорошем смысле).