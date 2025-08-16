Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 14:13

Закатываем не истерики, а банки: огурцы на зиму с хреном и смородиной

Закатываем не истерики, а банки: огурцы на зиму с хреном и смородиной Закатываем не истерики, а банки: огурцы на зиму с хреном и смородиной Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Достали домашние заготовки по старым рецептам? Тогда заглядывайте на NEWS.ru. Мы рассказываем, как приготовить хрустящие огурцы по-новому. Добавляем хрен и смородину! Подробности — в материале.

Ингредиенты на две литровые банки: мелкие огурчики — 500–600 г, мед — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, укропчик, листья хрена, листочки смородины — по 4 шт., горошки перца — 7 шт., чили — сколько душа пожелает. Маринад для огурцов готовим из воды — 1 л, соли — 1,5 ст. л., сахарного песка — 2,5 ст. л., уксуса 9% — 60 мл.

Хрустящие огурцы на зиму в банках делают так: замачиваем их на 1–2 часа, обрезаем кончики. Наши банки, конечно, должны пройти специальную процедуру, чтобы стать стерильными. В них с заботой укладываем специи и главный ингредиент. В кипящую воду добавляем все, что необходимо для маринада.

В каждую банку добавьте мед, залейте маринадом, закатайте. Переверните, укутайте до остывания. Фишка: мед придает мягкую сладость, а листья хрена — хруст. Отлично сочетается с мясом! Огурцы на зиму готовы! Родные и друзья будут в шоке от вкуса (в хорошем смысле).

общество
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине начали отбиваться от сотрудников ТЦК с помощью ножей
У людей нашли «кнопку перезагрузки» воспоминаний
Жители одного региона России получили ранения из-за авианалета БПЛА ВСУ
Стало известно, как живут экс-сотрудники самой загадочной компании в США
Удар по соцобъекту, гибель женщины в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 16 августа
В Москве мигранты подрались с полицией после перестрелки и попали на видео
Стало известно, на что Зеленский снова пытался уговорить Трампа
В МО Белоруссии подсчитали количество нарушений воздушных границ страны
В Госдуме дали совет назвавшему Трампа тряпкой Шварценеггеру
Скончался участник рок-группы Стивена Кинга и создателя «Симпсонов»
Повисшая на отбойнике фура под Челябинском попала на видео
«Не хуже автомобиля Джеймса Бонда»: раскрыто, чем оснащен лимузин Трампа
Обвиняемый в мошенничестве замглавы Белгородчины не выйдет из СИЗО
Макрон ответил, какой шаг предпримет Европа после саммита Путина и Трампа
Российские войска сжимают кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса
Одна нейросеть перестала работать в России
Стало известно о приказе Киева, который ВСУ должны выполнить любой ценой
Названо условие Евросоюза для ослабления санкций против России
Раскрыта тема, которую Трамп обсуждал с европейскими лидерами
«Зенит» расстался с баскетболистом, который принес клубу несколько побед
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.