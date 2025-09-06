Цыбрики: готовим картофельные шарики по-белорусски

Готовим картофельные шарики по-белорусски! Цыбрики — это старинное блюдо, представляющее собой шарики из картофеля с хрустящей корочкой и нежной серединой с ароматом чеснока и зелени.

Рецепт: натрите на мелкой терке 1 кг картофеля, отожмите лишнюю жидкость через марлю. Добавьте 2 яйца, 4 ст. л. муки, 3 измельченных зубчика чеснока, мелко нарезанный укроп, соль и перец по вкусу. Тщательно вымесите тесто, сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Обжарьте в разогретом растительном масле на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон — это займет около 5–7 минут.

Готовые цыбрики выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом. Это блюдо станет настоящим открытием для любителей картофеля и прекрасно подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

