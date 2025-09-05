Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 23:01

Картофельные оладьи из 3 ингредиентов за 10 минут: без яиц и муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно простые картофельные оладьи из 3 ингредиентов — это спасение для тех, кто хочет приготовить сытный завтрак или ужин за 10 минут.

Вкус этих оладий — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сочная текстура внутри, с насыщенным картофельным ароматом и легкой солоноватой ноткой.

Для приготовления натрите на мелкой терке 3 крупные картофелины, отожмите лишний сок. Добавьте 2 ст. л. картофельного крахмала и 1 ч. л. соли. Тщательно перемешайте — крахмал заменит и яйцо, и муку, скрепляя массу. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте сразу со сметаной или зеленью. Эти оладьи получаются особенно хрустящими и не требуют сложных ингредиентов — только картофель, крахмал и соль. Без яиц и муки! Идеально для тех, кто ценит простоту и скорость.

